Вашингтон, 3 августа, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В ближайшее время Россия может нанести стратегическое поражение ВСУ. Такое мнение высказал бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он напомнил, что Украина проигрывает по всем направлениям, украинская армия истощила свои резервы и находится на грани полного краха.

Риттер отметил, что Россия уже на пути к тому, чтобы в ближайшее время нанести стратегическое поражение ВСУ.

Экс-разведчик добавил, что в ходе контрнаступления украинская армия не смогла прорвать линию обороны ВС России, при этом поставленные США кассетные боеприпасы не повлияли на ситуацию на передовой, так как оказались неэффективны.

Как передавало ИА Регнум, штурмовые отряды «Западной» группировки войск ВС России на купянском направлении осуществляли наступательные действия на широком фронте, в результате они заняли более выгодные позиции.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада, захватили российские военные на купянском и краснолиманском направлениях.

Военный обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник сообщил ИА Регнум, что предстоящей осенью многое будет зависеть от того, насколько на Западе изменится представление о необходимости добиваться победы на поле боя. По его словам, ещё зимой и весной была очень популярна формула о том, что мир должен быть подписан на условиях Украины, что все переговоры должны быть после того, как она выйдет на свои прежние границы, и решение должно быть достигнуто на поле боя. Но теперь понятно, что имеющимся арсеналом и составом ВСУ Украина задачу не решает, отметил эксперт.