«Всю себя отдала работе»: актёр Стеблов рассказал об Ирине Мирошниченко
Актёр Стеблов заявил, что Ирина Мирошниченко целиком отдавалась работе
Москва, 3 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Народный артист России Евгений Стеблов поделился воспоминаниями об актрисе Ирине Мирошниченко. Она целиком отдавалась работе, рассказал актёр в разговоре с РЕН ТВ.
По его словам, Мирошниченко была замечательной актрисой, очень жаль, что она скончалась из-за болезни. Стеблов рассказал, что не служил в одном театре с артисткой, но может сказать о ней только самые добрые слова.
«Она актриса была действительно замечательная и себя отдала целиком театру и работе, и сценической, и экранной», — сказал Стеблов.
Он добавил, что о Мирошниченко у него останутся только самые приятные воспоминания.
Как сообщало ИА Регнум, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни в реанимации инфекционной больницы в Москве. Её госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа.
Прощание с актрисой пройдёт в 7 августа в МХТ имени Чехова, похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.