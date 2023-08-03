Москва, 3 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Народный артист России Евгений Стеблов поделился воспоминаниями об актрисе Ирине Мирошниченко. Она целиком отдавалась работе, рассказал актёр в разговоре с РЕН ТВ.

Владимир Вяткин/РИА Новости Актриса Ирина Мирошниченко

По его словам, Мирошниченко была замечательной актрисой, очень жаль, что она скончалась из-за болезни. Стеблов рассказал, что не служил в одном театре с артисткой, но может сказать о ней только самые добрые слова.

«Она актриса была действительно замечательная и себя отдала целиком театру и работе, и сценической, и экранной», — сказал Стеблов.

Он добавил, что о Мирошниченко у него останутся только самые приятные воспоминания.

Как сообщало ИА Регнум, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни в реанимации инфекционной больницы в Москве. Её госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа.

Прощание с актрисой пройдёт в 7 августа в МХТ имени Чехова, похоронят Мирошниченко на Троекуровском кладбище.