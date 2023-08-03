Москва, 3 августа, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Правительство России планирует внедрить механизм временного снижения экспортных пошлин для увеличения поставок товаров в дружественные страны, заявил 3 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Игорь Зарембо/РИА Новости

«Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья, правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он уточнил, что речь идёт о возможности снижения на срок до полугода экспортных пошлин и об установлении временных, не более чем на один год, пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на вина, импортируемые из недружественных стран.

Российское правительство также ввело запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов, произведённой в недружественных странах. По оценке Минэкономразвития, спрос на эту продукцию смогут удовлетворить отечественные производители.