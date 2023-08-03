Минск, 3 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. В Сети обратили внимание на плакаты, установленные со стороны Белоруссии на границе с Польшей. На билбордах напомнили Европе о важности семьи и традиционных ценностей.

Соцсети

На одном из плакатов, в частности, надпись «Наши дети могут отличить папу от мамы» (на английском, русском и польском языках), сопровождающаяся фотографией улыбающихся мужчины, женщины и маленького ребёнка.

На другом плакате — изображение рук ребёнка и пожилого человека, которые вместе держат в руках ключи. Изображение сопровождается надписью (также на трёх языках) «Наша «диктатура» делает для людей больше, чем ваша «демократия».

Белорусские СМИ сообщили о появлении таких билбордов на польской границе в апреле 2023 года. В августе 2023-го на них обратили внимание и российские СМИ.

Комментаторы в Сети в большинстве своём одобрили и поддержали установку таких плакатов.

«Вот молодцы!» — написала Елена Лебедева.

Некоторые пользователи предлагают России брать пример с Белоруссии в этом вопросе. Присутствуют и иронические, но также одобрительные комментарии.

«По всему периметру белорусской границы расставить баннеры с изображением Батьки (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — Прим. ред.), пусть любуются с той стороны», — написала пользователь с ником Просто Мария.

Как сообщало ИА Регнум ранее, весной и летом 2023 года пограничники Белоруссии и Украины провели «аудиодуэль». Со стороны Белоруссии включили аудиозапись на украинском языке с рассказом о преимуществах белорусской пшеницы и хлеба. Авторы записи подчёркивали, что власти Украины, в отличие от белорусских, кормят своим хлебом европейцев, а не собственных сограждан. Также иронически отмечалось, что на кухню офиса президента Украины приводят не дары украинских полей, а «муку высшего сорта из Колумбии».