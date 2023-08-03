Анапа, Краснодарский край, 3 августа, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Турист из Иркутска скончался на пляже Высокий Берег в Анапе в результате сердечного приступа после поездки на «банане», сообщила 3 августа прокуратура Краснодарского края.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Вечером 2 августа у мужчины диагностировали сердечный приступ. Ему стало плохо во время поездки, о чём сообщили пассажиры аттракциона», — рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, после того, как мужчине стало плохо, его доставили на берег и вызвали скорую помощь. Несмотря на попытки врачей реанимировать мужчину, он скончался.

Полиция устанавливает точную причину смерти.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Азове Ростовской области 16-летний школьник умер на городском пляже после того, как подтянулся на турнике.

Сообщалось, что 7 июля выпускник девятого класса вместе с друзьями пошёл на городской пляж. Искупавшись в реке, парни направились к турникам. По предварительным данным, они по очереди подтягивались на перекладине. Во время упражнения девятикласснику резко стало плохо. Прибывшим на место происшествия медикам спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, он скончался от того, что оторвался тромб.