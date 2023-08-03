Курск, 3 августа, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Курский областной суд приговорил в шести годам лишения свободы 19-летнего жителя Новосибирска за приготовление к государственной измене и покушение на незаконное пересечение государственной границы. Об этом 3 августа сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании. Предварительное следствие осуществляло УФСБ России по региону.

Отмечается, что 3 августа Курский областной суд признал Данила Бердюгина виновным в вышеуказанных деяниях и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как передавало ИА Регнум, Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за государственную измену. В суде было установлено, что фигурант установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение получал и передавал за рубеж информацию, ставшую ему известной в рамках осуществления служебной деятельности.