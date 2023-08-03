Москва, 3 августа, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Актрису Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил 3 августа ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Артем Геодакян/ТАСС Ирина Мирошниченко

«Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник (7 августа. — Прим. ред.) после прощания, которое пройдёт в нашем родном театре и начнётся, скорее всего, в 11 часов», — сказал Золотовицкий в комментарии РИА Новости.

Ранее заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник сообщил, что прощание с актрисой пройдёт в МХТ 7 августа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Ирина Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Актриса была госпитализирована 30 июля с тяжёлой формой гриппа, её поместили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1. 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце, однако врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра им. М. Горького.

На счету актрисы — около 50 работ в кино, среди которых — фильмы «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (1963), «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского (1966), «Вам и не снилось», «Дядя Ваня», «Эшелон». Также она сыграла десятки ролей во МХАТ, в том числе в «Трёх сестрах», «Чайке», «Дяде Ване».