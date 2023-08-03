Москва, 3 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек скончался в возрасте 73 лет. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста».

Хоккейный клуб «Автомобилист» Тренер Герман Чумачек

«3 августа в возрасте 73 лет ушёл из жизни ветеран уральского хоккея Герман Григорьевич Чумачек. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Германа Григорьевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1968 году вместе с «Автомобилистом» Чумачек выиграл первенство СССР среди юниоров, после выступал в новоуральском «Кедре», хабаровском СКА и орском «Южном Урале».

После окончания игровой карьеры спортсмен посвятил себя тренерской работе и подготовке начинающих хоккеистов. Он вырастил многих звёзд хоккея, в том числе Алексея Яшина, Владимира Малахова и Николая Хабибулина.