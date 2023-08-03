Киев, 3 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Расходы на содержание Вооружённых сил Украины (ВСУ) составляют около 2 трлн гривен ($54,7 млрд) в год, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, слова которого приводит агентство «Укринформ».

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — сказал он.

В обычное время, отметил Шмыгаль, доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 трлн гривен ($35,5 млрд). По его словам, сейчас государство держится за счёт финансовой поддержки западных партнёров, грантов и кредитов.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией заявлял, что Киев тратит на военные действия 130 млрд гривен в месяц (около 270 млрд рублей). По его словам, Верховной радой было одобрено внесение в бюджет корректировок, в соответствии с которыми расходы на военные нужды возрастут. Увеличение трат будет составлять более 500 млрд гривен (свыше одного триллиона рублей).

Почти половину бюджета Украины составляют иностранные поступления. Как отметила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, получено 25,3 млрд долларов внешней помощи от международных партнёров, что составило 49,1% от всех поступлений.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов.