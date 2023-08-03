Саранск, 3 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, сообщил 3 августа глава республики Артём Здунов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Эта инициатива Общественной палаты прошла обсуждения и получила большую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского (РПЦ. — Прим. ред.) Зиновия», — написал Здунов на своей странице «ВКонтакте».

Он также отметил, что инициатива получила поддержку и в медицинском сообществе. Пять частных клиник в республике добровольно отказались от предоставления услуги по искусственному прерыванию беременности, написал Здунов.

В России — самые высокие в мире показатели по числу абортов на душу населения, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке со ссылкой на данные ООН. Половина всех беременностей в России заканчивается абортами. За 30 лет с 1991 по 2021 год только в государственных учреждениях было сделано 50 млн абортов.

Склонением к аборту будут считаться уговоры, предложения, подкуп, обман и требования искусственно прервать беременность. Врачи при этом имеют возможность сообщить женщине о наличие у неё показаний к аборту.

Запрещается также любая пропаганда абортов, а именно — формирование отношения к ним как к «социальной норме», формирование негативного отношения к беременности и родам, пропаганда безопасности абортов, отрицание того, что ребёнок до рождения является человеком.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан России они составят 5–10 тыс. рублей, для иностранных граждан — 10–20 тыс. рублей, для должностных лиц — 25–50 тыс. рублей, для юридических лиц — 100–200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве поддерживают идею ограничения продажи препаратов для прерывания беременности и перевода этих препаратов на учёт. Обращение препаратов для проведения медикаментозных абортов должно контролироваться как в медицинских, так и в фармацевтических организациях, отметил он.

Также в июле министр заявил, что предлагаемая некоторыми депутатами Госдумы идея запрета прерывания беременностей в частных клиниках «заслуживает внимания». Введение такого ограничения было бы верным шагом, отметил в беседе с корреспондентом ИА Регнум лидер организации «Движение за жизнь» Сергей Чесноков. Частные клиники заинтересованы в «производстве абортов» и не проводят предабортное консультирование, а значит, женщины просто не имеют возможности передумать, сказал эксперт.