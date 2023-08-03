Москва, 3 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Решение российских властей внести Норвегию в список недружественных России стран стало ответным шагом Москвы на действия Осло. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 августа заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

J. W. Alker/imagebroker.com/globallookpress

Ранее стало известно, что правительство РФ включило Норвегию в список государств, которые совершают недружественные действия против российских консульских представительств за рубежом.

Как подчеркнул Чепа, в первую очередь это ответные меры на политику Норвегии, которая поддерживает все антироссийские выпады НАТО и предпринимает шаги как политического, так и экономического характера, враждебные Российской Федерации.

«Мы предупреждали и теперь, спустя длительное время, отвечаем», — сказал Чепа.

При этом он подчеркнул, что в России прекрасно понимают, какое давление оказывается (в первую очередь Соединёнными Штатами) на Европейский союз, на членов НАТО. По его словам, в Москве с большим сожалением наблюдают «за ростом вассализма» среди руководителей европейских стран.

Чепа заявил, что экономическая и политическая зависимость Европы вынуждает многие страны идти в фарватере той политики, которую проводят США. Парламентарий считает, что можно предвидеть, как они поведут себя по окончании специальной военной операция.

«Учитывая, с какой оголтелой активностью США подталкивают Украину к пропасти, можно понять, что они будут идти на самые радикальные меры, в том числе воздействуя на европейские страны, чтобы показывать миру, что они все действуют сообща», — сказал депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что распоряжение о включении Норвегии в перечень недружественных стран было опубликовано 3 августа на сайте российского правительства. Попадание в такой список означает ограничения вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников в России.

Кроме того, в перечне обозначается количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплён лимит в 27 человек.

Глава норвежского МИД Анникен Витфельд, комментируя эту ситуацию, заверила, что её страна и Россия заинтересованы в том, чтобы дипломатические связи продолжали работать. Она полагает, что у Москвы не было оснований считать Норвегию государством, которое ведёт себя недружественно, но заметила, что не считает поступок российских властей удивительным.

Ранее Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям, а также выслала 15 российских дипломатов.