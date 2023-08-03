Пятигорск, Ставропольский край, 3 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Форум «Время выбора» 2 августа начал свою работу в Пятигорске. Мероприятие посвящено организации обучения в избирательном процессе.

«Победа 26» Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии форума «Время выбора»

На открытии форума выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «В этом году в новых регионах России пройдут многоуровневые выборы. Для тех, кто был вынужден покинуть дом, голосование организуют и на Ставрополье. Этот форум позволит опытным наставникам поделиться знаниями и наработками с коллегами», — цитирует выступление губернатора издание «Победа 26».

В рамках форума 3–4 августа в центре знаний «Машук» пройдут занятия для членов избирательных комиссий всех уровней из 19 регионов, включая новые территории.

На мероприятии также присутствовала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она высоко оценила уровень организации форума и гостеприимство местных жителей. «Задача молодёжи на форуме — заинтересовать сверстников выборами, сформировать доверие, доступным языком объяснить все сложные процессы. На Ставрополье уже существует избирательная комиссия, сформированная полностью из молодых специалистов. Это говорит о высоком доверии и максимально возможной представленности людей всех возрастов», — заявила Памфилова.

Ранее в центре знаний «Машук» провели первую встречу сообщества участников всех проектов АНО «Россия — страна возможностей». Представители десяти регионов страны учились взаимодействовать с органами власти и воплощать свои инициативы.