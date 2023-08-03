Москва, 3 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли на южнодонецком направлении до 175 военных, сообщил 3 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на этом направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка, Макаровка и Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Урожайное в ДНР.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30», — рассказал он.

Ранее советник руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ВСУ сконцентрировали свои силы под Старомайорским, там они находятся в ловушке и несут большие потери под ударами артиллерии ВС России.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные в интервью телеканалу CNN пожаловались на стойкость российских военнослужащих, которые держат оборону в зоне проведения спецоперации.

Как отмечает телеканал, военнослужащие ВС России успешно противостоят наступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Сопротивление обороняющихся не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате чего украинские солдаты впадают в отчаяние.