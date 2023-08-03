Москва, 3 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Белорусские компоненты будут засчитываться в программах локализации как российские, сообщил 3 августа вице-премьер, министр промышленности России Денис Мантуров на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Это будет справедливо. Сергей Александрович просто ещё не знает последнее решение, это уже сделано», — сказал Мантуров, комментируя предложение генерального директора «Кировского завода» Сергея Серебрякова.

В частности, он отметил, что белорусские предприятия в плане признания технологических операций сопоставимы с китайскими. «Мне кажется, надо обратить на это внимание», — сказал Серебряков.

Кировский завод — одно из крупнейших в России промышленных предприятий машиностроительного профиля с развитой металлургической базой. В группу компаний «Кировский завод» входят более 20 дочерних предприятий, где работают порядка 7 тысяч человек. Здесь выпускают тракторы, буровую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло− и гидроэнергетики, металлургическую продукцию и многое другое.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что Минск готов начать производить компоненты и для российских самолётов.