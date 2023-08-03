Киев, 3 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. На Украине разоблачили преступную группу, продававшую младенцев за границу под видом суррогатного материнства, пишет «Страна. ua» со ссылкой на госпогранслужбу.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что организаторами схемы оказались руководители медучреждений, всего в группу входили 12 человек. Они продавали новорождённых за 50–70 тыс. евро.

Злоумышленники искали женщин в затруднительном положении и предлагали им стать суррогатными матерями за 12 тыс. евро.

После этого женщин заставляли предоставить ложные сведения при регистрации ребёнка, отказаться от него и разрешить вывоз с Украины.

Сейчас злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что киевский режим на самом высоком уровне поддерживает преступления против детей.

В стране процветает индустрия суррогатного материнства. Эту процедуру рекламируют в общественном транспорте, в соцсетях, по всей стране молодых женщин «вербуют» агенты.