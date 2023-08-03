Донецк, 3 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины сконцентрировали свои силы под Старомайорским, там они находятся в ловушке и несут большие потери под ударами артиллерии ВС России. Об этом сообщил советник руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Акация» ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ

По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским серьёзные силы, они постоянно пытаются отбить данный населённый пункт, попадая на мины и под артиллерию ВС России.

«Населённый пункт стал для них своего рода ловушкой, при помощи которой сокращаем их численность», — приводит ТАСС слова Гагина, который уточнил, что в боях под Старомайорским украинская армия несёт большие потери личного состава.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отразили несколько атак ВСУ в направлении Старомайорского. В результате неудачных атак противник понёс потери в живой силе и отступил.

Украинские военные в интервью телеканалу CNN пожаловались на стойкость российских военнослужащих, которые держат оборону в зоне проведения спецоперации. Как отмечает телеканал, военнослужащие ВС России успешно противостоят наступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Сопротивление обороняющихся не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате чего украинские солдаты впадают в отчаяние.