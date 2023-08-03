Москва, 3 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к трём годам колонии общего режима гражданина Украины, собиравшегося передать Киеву оборудование для самолета Су-27, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области.

ФСБ России

Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность гражданина Украины Касюкевичуса И. А., причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из России.

«За совершение преступления… Касюкевичусу И. А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2021 году мужчина планировал незаконно приобрести оборудование для Су-27 (блок управления и связи БУС-3), а после вывезти его на Украину.

В июле 2021 года мужчина был задержан силовиками после передачи денег и получения указанного оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который попытался через Турцию выехать на Украину для вступления в ВСУ. В материалах дела указано, что в целях вступления в ряды ВСУ житель Тамбовской области вёл электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, которые осуществляли набор и подготовку добровольцев из числа граждан России.