Париж, 3 августа, 2023, 13:42 — ИА Регнум. У берегов Франции на юго-востоке страны затонула яхта Cujo, на которой британская принцесса Диана и её возлюбленный Доди Аль-Файед отдыхали в Сен-Тропе незадолго до своей гибели в 1997 году, передаёт 3 августа The Times.

Кадр из видео Яхта Cujo

По этим данным, яхта получила пробоину при столкновении с неопознанным объектом. На борту находились семь человек, они не пострадали и были эвакуированы спасателями.

Яхта была построена в Италии в 1972 году и в то время считалась самой быстроходной в своём классе в мире. После смерти Доди Аль-Файеда яхта в течение более чем 20 лет не использовалась, а в 2020 году была восстановлена и продана за 200 тыс. евро.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли 31 августа 1997 году в Париже, в туннеле у моста Альма. Водитель автомобиля, в котором они находились, пытался на большой скорости скрыться от журналистов и не справился с управлением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля 2023 года яхта «Тата» получила пробоину при столкновении с затопленным судном в районе мыса Фонарь в окрестностях Керчи. На помощь терпящим бедствие пришёл корабль пограничного управления ФСБ. Пограничники откачали воду и отбуксировали повреждённую яхту в порт.