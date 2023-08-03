Москва, 3 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Мировой суд Таганского района Москвы впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление запрещённой в России информации. Об этом сообщило РИА Новости.

ТАСС/IMAGO/Lobeca/Felix Schlikis

«Компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, компания была оштрафована на 400 тысяч рублей.

Отмечается, что с учётом представленных компанией доводов суд назначил ей штраф ниже нижнего предела, поскольку статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Уточняется, что ранее на компанию составили протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных на дестабилизацию политической обстановки в РФ.

Отмечается, что по данной статье КоАП компания была привлечена к ответственности впервые.

Как передавало ИА Регнум, в России после проведения исследований со стороны Роскомнадзора не запретят продажу техники Apple. Ранее СМИ распространили сведения о возможном запрете техники Apple после исследований, проводит которые подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. На вопрос о возможном запрете техники Apple в России после проведения исследований в Роскомнадзоре ответили отрицательно.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев не поверил заявлению от компании Apple, что она не использует свои гаджеты в интересах разведки США. По его словам, когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врёт или б) она собралась закрыться.