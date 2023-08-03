Москва, 3 августа, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Рабочая встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 2 августа продлилась до поздней ночи. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

«Обязательно передам Сергею Семёновичу. Он вчера ушёл от меня полвторого ночи. Поэтому ещё с ним с утра не разговаривали», — сказал Путин, обращаясь к руководителям предприятий.

Он заверил, что позвонит мэру Москвы и обязательно с ним поговорит.

Президенту рассказали о практике контрактов в столице. Есть контракты полного цикла и контракты «сервисная модель», когда печать покупается как услуга. На балансе у субъекта нет основных фондов, обращаться за субсидиями и дотациями не нужно, так как банки активно кредитуют предприятия.

Путин поддержал идею о внедрении такой практики и пообещал, что обязательно поддержит инициативу. Он добавил, что власти с удовольствием помогут внедрить что-то ещё в сотрудничестве с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает результаты работы Собянина на посту мэра Москвы. Столица — один из передовых регионов, который задаёт тренды почти во всех областях развития, добавил он.