Варшава, 3 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Вертолёты, которые якобы нарушили польскую границу, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 3 августа бывший премьер-министр Польши, евродепутат Влодимеж Цимошевич в эфире польской радиостанции RFM FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Эти вертолёты были опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко», — заявил Цимошевич.

По его данным, в то время, когда вертолёты нарушили польскую границу, Лукашенко приехал в свою резиденцию в селе Вискуле на территории Беловежской Пущи, которая находится в семи километрах от границы. «Еще ближе к границе, в двух километрах от неё, находится его любимое озеро. Он там очень часто бывает», — уточнил евродепутат.

Ситуацию с вертолётами он назвал осознанным действием, однако не исключил того, что это была некая случайность. Он сообщил, что проживает в районе, где якобы произошло нарушение границы, и сам слышал звук вертолётов. «Я не видел, но слышал белорусские вертолёты. Они пролетели на расстоянии около 200 метров от моего дома», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа польское правительство заявило, что два белорусских вертолёта нарушили воздушную границу Польши. В связи с этим в польский МИД был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.