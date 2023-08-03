Москва, 3 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Документ опубликован 3 августа на официальном портале правовой информации.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях (…) страховые гарантии в виде компенсации», — сказано в тексте указа.

Гражданам, участвующим в боевых действиях в составе добровольческих формирований, предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, в случае получения инвалидности, ранения. Они застрахованы на тех же условиях, что и остальные военнослужащие.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца составит 3,131 млн рублей, при получении инвалидности — 2,3 млн рублей инвалидам I группы, 1,5 млн рублей — II группы, 783 тыс. рублей — III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит 313 тыс. рублей, в случае получения лёгкого ранения — 78 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими ВС России, в том числе частными.

Правила были приняты в ускоренном режиме и позволят оказать помощь огромному количеству людей — тем, кто защищал Донбасс с 2014 года, а также имеющим контракты с частными военными компаниями, отмечала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва .