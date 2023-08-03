Москва, 3 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В России снизят минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 рублей до 55 рублей за литр. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По её информации, Минфин России подготовил проект приказа, в котором устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 руб. за 1 литр безводного спирта.

Уточняется, что сейчас минимальная цена этилового спирта составляет 68 рублей за 1 литр.

В пресс-службе пояснили, что данное решение было принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке в результате высокого урожая в 2022 году.

Отмечается, что снижение минимальной цены на этиловый спирт позволит его производителям более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости данной продукции.

Уточняется, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ставки акцизов на 2024–2026 годы. Таким образом, в 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%.

Росалкогольрегулирование поддержало идею об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. После того как в начале июня в ряде регионов люди массово отравились суррогатным алкоголем, глава фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова (СРЗП) предложили возобновить внеплановые проверки в сфере производства спиртного.