Москва, 3 августа, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Композитор и аранжировщик Валерий Разумовский мог скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил корреспонденту ИА Регнум источник.

VK / Игорь Наджиев Композитор Валерий Разумовский

Он уточнил, что точную причину можно будет узнать только после вскрытия, на которое нужно разрешение от родителей Разумовского, проживающих в Латвии.

«Предварительная причина смерти 55-летнего мужчины в квартире на улице Пырьева на западе Москвы — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина жаловался на проблему с сердцем. Ситуация со вскрытием осложняется отсутствием близких родственников в России», — сообщил собеседник.

Как рассказала ИА Регнум гражданская супруга Валерия Разумовского Наталья, последнее время он работал над проектом с Дмитрием Харатьяном. Женщина очень переживает, что композитор ушёл в таком раннем возрасте.

«Я прожила с ним 25 лет. Судьба отняла его у меня. Ничего не осталось. Детей у нас не было, осталась только кошка. Последнее время Валера работал над проектом с Дмитрием Харатьяном. Валера был очень творческим человеком», — рассказала Наталья Шитова.

Подруга семьи и супруга певца Игоря Наджиева Алла рассказала о проблемах с определением точной причины смерти композитора. Процесс вскрытия затягивается из-за отсутствия близких родственников Разумовского в России, его родители и брат проживают за границей.

«Вскрытия еще не было, потому что родственник за границей. Его родители живы и живут в Латвии, а брат — в Германии. Поэтому вскрытие задерживается. Но мне кажется, у него оторвался тромб», — сказала Алла Наджиева.

Валерий Разумовский писал музыку к мюзиклам и сериалам «Кошечка», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой». Многие годы сотрудничал с народным артистом России Максимом Дунаевским, с которым писал песни для Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. В студии Разумовского записывали песни Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс, Анастасия Волочкова.