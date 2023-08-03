Москва, 3 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Российская продукция на данный момент представлена в 78 странах, за 2023 год открыто пять новых точек, сообщил 3 августа вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

Алексей Майшев /Известия

«Только за последний год мы открыли новых пять точек», — сказал он, уточнив, что новые торговые представительства за прошлый год были открыты в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Также министр заявил, что российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь. Кроме того, по его словам, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень, при котором за месяц производят больше снарядов и других средств поражения, чем за весь 2022 год.

Глава государства, в свою очередь, отметил на встрече, что рост заработных плат и сохранение занятости указывают на то, что российская промышленность набирает обороты, ход, осваивает новые направления и получает заказы. Путин сообщил, что по результатам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%, назвав это хорошим результатом.