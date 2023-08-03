Самара, 3 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на текущий момент никто задержан не был.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что стражи порядка задержали министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Как передавало ИА Регнум, по делу о мошенничестве арестован заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. Он отметил, что центр, в котором работал Снегирёв, отвечает за организацию и проведение госэкспертизы проектной документации объектов Росгвардии и МВД. По предварительным данным, подрядчики, выполнявшие ремонт здания МВД в Газетном переулке, завысили смету и представили фальсифицированные документы на экспертизу. Предположительно, Снегирёв за положительное заключение мог получить 6 млн рублей, которые были перечислены коммерческой структуре, где работают его родственники.