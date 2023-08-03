Екатеринбург, 3 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Семью пятилетней девочки, которую отец оставил одну на улице в Екатеринбурге, разыскала полиция. Об этом сообщил 3 августа глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

У МВД по Свердловской области

Выяснилось, что девочка живёт с родителями и бабушкой в многоэтажке в Академическом районе, примерно в 20 км от того места, где её нашли накануне вечером. Где находится отец, пока неизвестно.

«Сыщики его продолжают разыскивать, телефон доступен, но на звонки никто не отвечает. Найден лишь велосипед, на котором он передвигался с ребёнком», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Полицейские привезли девочку домой. Её мать написала заявление с просьбой прекратить разбирательство. Она указала, что ни к кому не имеет претензий.

Женщину опрашивают, в дальнейшем будет принято решение о мерах реагирования. Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют условия жизни ребёнка и взаимоотношения в семье, добавил полковник Горелых.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 августа жители Екатеринбурга заявили в полицию о маленькой девочке, оставленной без взрослых в Орджоникидзевском районе. Было установлено, что девочке пять лет, в одном из дворов её оставил отец, который катался с ней на велосипеде. Мужчина пообещал скоро прийти за дочерью, но не вернулся. Ребёнка на время поисков родителей поместили в приют.