Гаага, Нидерланды, 3 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Концерн JDE Peet’s, который владеет такими брендами, как Jacobs, L’Or, Tassimo, Pickwick и другими, выведет с российского рынка все международные марки продукции из-за убытков, понесённых в первой половине 2023 года, сообщается в отчёте компании, опубликованном на её сайте.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Так, компания снизила целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России. Согласно отчёту, в результате ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более 185 млн евро. Ожидается, что прибыль компании в России во втором полугодии будет значительно ниже.

Вместе с тем, по словам директора JDE Peet’s Фабьена Саймона, фирма не планирует полностью уходить из России, поскольку несёт этическую ответственность перед своими сотрудниками по всему миру, включая более 900 человек, работающих в России.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На российском рынке уже есть примеры отказа глобальных компаний от флагманских брендов.

Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями. В марте 2023 года стало известно, что и JDE обсуждает варианты изменения бренда Jacobs для российского рынка, бренд планировали переименовать в Monarch или Milicanо, чтобы дать местному бизнесу больше возможностей для продвижения продукции.