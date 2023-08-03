Москва, 3 августа, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Российской промышленности удалось пройти фазу острого давления почти без потерь, заявил 3 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Виталий Невар/ТАСС

«В целом нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», — сказал Мантуров в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями отдельных предприятий отрабатывающей промышленности.

По его словам, непосредственно в обрабатывающей промышленности уже наблюдается потенциальное опережение запланированных цифр. В январе министерство прогнозировало рост обрабатывающего производства по итогу 2023 года в районе 2%, напомнил он.

«И если мы сохраним заданный темп, то это уже будет выше, чем мы изначально прогнозировали», — заключил Мантуров, обращаясь к Путину.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мантуров заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выходят на уровень, при котором за месяц производят больше снарядов и других средств поражения, чем за весь 2022 год.