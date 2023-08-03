Москва, 3 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Власти должны подставить плечо тем, кто занимается деревообработкой, эта отрасль немного просела. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Глава государства обратил внимание на то, что в России наблюдается небольшой спад в производстве лекарственных препаратов и деревообработке.

По его данным, главной проблемой в деревообработке является логистика.

«Здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в России по результатам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. По словам Путина, рост заработных плат и сохранение занятости указывают на то, что российская промышленность набирает обороты, осваивает новые направления и получает заказы.