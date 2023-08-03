Осло, 3 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Норвегия и Россия заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов. Об этом 3 августа заявила глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств.

ТАСС/EPA/OLE BERG-RUSTEN

«Как соседние страны мы (Норвегия и Россия) заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов», — сказала она в эфире телеканала TV 2.

По её словам, нет оснований утверждать, что Осло ведёт себя недружественно по отношению к Москве, однако отметила, что в решении России якобы «нет ничего удивительного».

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа правительство России включило Норвегию в перечень недружественных государств.

Королевство Норвегия отнесено к странам, чьи власти совершают «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».