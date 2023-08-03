Деревня Изборск, Псковская область, 3 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Изборске Псковской области открылась первая смена проекта «Крепости России», в рамках которого подростки из разных регионов страны примут участие в тематических экскурсиях, мастер-классах и прослушают лекции, сообщили 3 августа организаторы мероприятия.

«Клуб исторической реконструкции России» и «Движение первых»

Организаторами проекта выступили «Клуб исторической реконструкции России» и «Движение первых». Чтобы стать участником смены, подростки в возрасте от 14 до 17 лет готовили творческие работы, посвящённые теме Развитого Средневековья.

В течение пяти дней участники проекта посетят в Изборске ряд обзорных экскурсий, отправятся в поход в историческом стиле, примут участия в спортивных соревнованиях, народных, военных и этнографических играх, посетят концерт и поучаствуют в ряде мастер-классов, в том числе по плетению кольчуги и бересты.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3823833" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ходе фестиваля «Железный град», который пройдёт в рамках смены, в Изборской крепости воссоздадут ряд эпизодов мирной и военной жизни Средневековой Руси и Европы. В числе прочего будут проведены ярмарки и рыцарский турнир.

Задача проекта — повысить интерес подростков к русской истории и культуре, народному творчеству и ремёслам, помочь им найти новых друзей и укрепить здоровье в подвижных занятиях на свежем воздухе, отметили организаторы мероприятия. Помимо «Изборской крепости», пройдёт ещё три тематических заезда — «Вехи истории», «Сибирский оплот» и «Древняя Русь».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце июля 2023 года были подведены итоги грантового конкурса «Движения первых». Было выдано 759 грантов на общую сумму 2 млрд рублей. Конкурс позволит вовлечь в различные активности более миллиона детей и подростков, отметил глава правления Движения Григорий Гуров.