Москва, 3 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли возможно в ближайшее время, но эта тема требует обсуждения. Процесс дедолларизации неумолимо идёт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 августа журналистам.

Александр Демьянчук/РИА Новости

Процесс дедолларизации неумолимо идёт, многие страны тяготеют к траектории использования национальных валют во взаимных расчётах, также идут экспертные дискуссии по введению национальной валюты в интеграционный процесс, отметил представитель Кремля.

«Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», — прокомментировал Песков идею президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о введении единых валют для взаиморасчётов на пространстве БРИКС и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).

Это не значит, что тему не нужно обсуждать. Такие обсуждения, безусловно, будут продолжаться, добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе будет обсуждаться инициатива о создании общей валюты для этой группы стран. Это же предложение касается сообщества латиноамериканских и карибских государств.

По мнению обозревателя французского издания Les Echos Клер Баржелес, создание единой валюты БРИКС будет одним из ключевых вопросов на саммите группы 22–24 августа в ЮАР.