Москва, 3 августа, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Сроки и место возможной встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана будут согласовываться по дипломатическим каналам, сообщил 3 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«В целом президенты подтвердили свое намерение скоро встретиться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что место встречи и сроки проведения будут согласовываться по дипломатическим каналам

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и сроки.