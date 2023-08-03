* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 августа, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора не затрагивали тему передачи Украине лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Нет, эта тема не поднималась», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Сообщалось, что Москве были переданы 50 пленных, среди тех, кого получил Киев, были представители украинских националистических батальонов. Тогда отмечалось, что пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну пятерых командиров «Азова», которые в сентябре 2022 года прибыли в Турцию в результате соглашения, вследствие которого территорию Украины смог покинуть политик Виктор Медведчук.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что передача командиров «Азова» стала нарушением ранее заключённых договорённостей. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.