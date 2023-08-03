Москва, 3 августа, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Своим главным учителем назвал президента России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что работа с Путиным дала бесценный опыт, сообщила «Мастерская новых медиа».

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Песков и Владимир Путин

«Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что наблюдал за переговорами Путина, за тем, как он отстаивает свою точку зрения, какие использует аргументы и как убеждает собеседников. Не всегда это происходит публично.

Он добавил, что российскому лидеру иногда приходится говорить кому-то не очень приятные вещи. Это дало Пескову бесценный опыт и очень много новых знаний.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представитель Кремля заявил, что слова Путина о борьбе с терроризмом, сказанные в конце 1990-х — начале 2000-х годов, по-прежнему актуальны. Отвечая на вопрос о том, нужно ли ужесточать риторику в отношении диверсантов, Песков сообщил, что «дело не в риторике, а в действиях».