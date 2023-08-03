Москва, 3 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Киевский режим может пойти на любые методы и начать использовать самые разные технологии, чтобы навредить России и её гражданам, поэтому бомбы, созданные при помощи 3D-принтеров, ВСУ могут под видом привычных предметов применять против журналистов или политиков. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее в британском издании Economist появилось сообщение о том, что Украина печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, оболочки к которым поступают из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников. По информации издания, некоторые мастерские выпускают до 1 тыс. таких бомб в неделю. То есть на 3D-принтере изготавливаются пластиковые или другие оболочки в виде игрушек, после чего их начиняют взрывчатым веществом. При этом сообщается, что в настоящее время Киев испытывает трудности с цепочками поставок, поскольку некоторые компоненты для изготовления напечатанных на принтере бомб прибывают из-за границы.

Военный политолог Глазунов допустил, что такое изготовление боеприпасов действительно возможно, поскольку технологии 3D-принтера позволяют создать довольно большой спектр самых разных вещей, а украинские власти под руководством Запада готовы пойти на любые эксперименты.

«Киевский режим наполнен ненавистью ко всем русским. И на Украине пойдут на всё, чтобы показать Западу, что они ещё на что-то способны, что могут навредить России. Вся мерзость и гадость, на которую способен человек, возможна со стороны ВСУ», — отметил Глазунов.

По мнению военного эксперта, «начинка» для таких бомб — само взрывчатое вещество — может изготавливаться нехитрым и самым примитивным образом. И главная опасность таких боеприпасов заключается в их маскировке, поскольку под видом игрушек или каких-то сувениров будет скрываться бомба, которая может попасть в руки российских граждан.

«Вероятнее всего, такие снаряды хотят применить в сторону наших журналистов или, например, политиков. Для террористических актов в целом могут задействовать. И, может, эти технологии уже и применяли против наших журналистов», — допустил военный эксперт.

Глазунов напомнил о теракте в Санкт-Петербурге 2 апреля, когда погиб военкор Владлен Татарский. Тогда на мероприятие в кафе журналисту принесли статуэтку, начинённую взрывчаткой. Эксперт не исключил, что это тоже может быть связано с производством оболочек для бомб, напечатанных на 3D-принтере.

Другого мнения придерживается директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин. Он усомнился в возможностях ВСУ печатать компоненты для боеприпасов на 3D-принтерах.

«Оболочки для бомб делают чугунными или металлическими, чтобы осколки от боеприпасов поражали противника. Не представляю, как они могут напечатать снаряд, удельный вес которого 55–60 кг. И я не вижу в этом целесообразности. Есть заводы по изготовлению боеприпасов, где проще увеличить производство, чем изобретать какой-то странный «велосипед», — отметил Подберёзкин.

Также военный политолог обратил внимание на то, что все боеприпасы ВСУ сейчас получают от западных стран, поэтому вызывает сомнение желание украинских военных ещё самим дополнительно заниматься созданием самодельных бомб. Кроме того, по мнению Подберёзкина, подобные эксперименты с боеприпасами могут стоить дороже из-за привлечения дополнительных ресурсов, чем стандартное производство на заводах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Великобритании начали тестировать первые напечатанные ракетные двигатели. В частной космической компании Skyrora отметили, что применение такой технологии в два раза сокращает время производства двигателя и уменьшает затраты. Если испытания окажутся успешными, предприятие увеличит объёмы 3D-производства.

Ранее бойцы спецподразделения «Ахмат» рассказали, что ВСУ всё чаще применяют против российских военных беспилотники, созданные при помощи технологий 3D-печати. По словам одного из командиров «Ахмата», комплектующие подобных аппаратов находятся в свободной продаже на гражданском рынке, позволяя противнику изготавливать беспилотники в больших количествах.