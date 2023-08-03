Москва, 3 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. НАТО изначально планировала и дальше расширяться на восток, но спецоперация России эти планы нарушила, заявил ИА Регнум политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам Василий Кашин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной украинского кризиса стало расширение НАТО на восток, а действия этого альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлены против России и Китая. Дипломат призвал НАТО отказаться от продвижения и отметил, что альянс пытается запугав Европу, посеять хаос и в Азии.

По словам Кашина, базовый план НАТО состоял в том, что в случае конфликта с Украиной Россия будет отступать до тех пор, пока Североатлантический альянс не окажется непосредственно у российских границ. Однако, когда Россия начала СВО, планы изменились, и НАТО решила использовать Украину для нанесения стратегического поражения РФ.

Как пояснил Кашин, если в начале 2010-х годов НАТО не решилась бы на такую конфронтацию, то уже с конца десятилетия этот блок начал целенаправленно готовить Украину к конфликту с Россией. И во многих случаях выбор украинского руководства определялся именно давлением со стороны США и Великобритании, у которых были для этого огромные возможности из-за характера украинской экономической и политической элиты.

«Есть свидетельства со стороны премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, что Украина была готова заключить с нами соглашение о перемирии, но личное вмешательство руководителей Великобритании и США сорвало этот процесс. Если бы не их позиция, то Украина, скорее всего, никогда бы не посмела действовать таким образом. Вашингтон и Лондон обнадеживали украинцев и сознательно лгали им о перспективах вступления и в НАТО, и в Европейский союз», — сказал Кашин.

Однако когда Россия продемонстрировала готовность к применению силы, вступление Киева в НАТО оказалось под большим вопросом. И теперь речь идёт лишь о предоставлении Украине неких гарантий по так называемому израильскому варианту, который означает, что в случае конфликта Украина будет воевать сама, а ей будут помогать оружием, технологиями и так далее.

«Я думаю, что в нынешнем виде продвижение НАТО на восток уже остановлено. Кроме того, мы видим, что сами США уже не особо хотят расширять альянс. Но есть давление отдельных групп внутри США, а также со стороны некоторых союзников Вашингтона», — сказал Кашин.

Таким образом, как полагает эксперт, благодаря действиям российской армии на какое-то время процесс продвижения НАТО на восток приостановлен. Но этот вопрос может снова возникнуть в любой момент, так как общая направленность политики на нанесение стратегического поражения России никуда не делась.

Что касается самого Китая, то для него главная головная боль — это не НАТО, а конкретно действия США, так как возможности европейских государств — членов НАТО на фоне того, чем обладают крупные государства Азиатско-Тихоокеанского региона, незначительны, а порой и смехотворны.

«Главную обеспокоенность у КНР вызывает то, что вовлечённость НАТО в азиатские дела ведёт к растущему единению между США и Европой в вопросах экономического давления на КНР и технологической изоляции Пекина», — сказал Кашин.

По его словам, не исключена вероятность войны вокруг Тайваня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам посла Китая в России, государства Североатлантического альянса уже больше трёх десятилетий ломают глобальную стабильность. Как заметил дипломат, пять расширений этого блока серьёзно сказались на порядке и безопасности в Европе. НАТО, по словам посла, должна была исчезнуть по завершении холодной войны, вместо того чтобы провоцировать новые войны и конфликты.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение НАТО на восток может усилить напряжённость в АТР и даже привести к новой холодной войне, спровоцировав конфронтацию между лагерями. Ханьхуэй считает, что сейчас страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество «единой судьбы», но действия НАТО могут сломать этот порядок.

До этого экономист Василий Колташов заявил, что США осознают обречённость Украины, а поэтому переключаются на Тайвань, рассчитывая таким образом заблокировать КНР и разрушить китайские торговые позиции.