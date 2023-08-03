Москва, 3 августа, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Семнадцатилетний воспитанник интерната в Зеленограде обратился в полицию с заявлением о домогательстве со стороны одной из воспитательниц. Теперь её действия проверяет Следственный комитет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

1 августа в полицию обратился 17-летний Сергей (имя изменено), воспитанник одного из семейных центров в Зеленограде. Подросток объяснил, что он проживает в интернате и столкнулся с недопустимым поведением со стороны одной из воспитательниц. Парень рассказал, что 46-летняя сотрудница центра Виктория (имя изменено) домогалась его, когда он спал.

«По словам несовершеннолетнего, он находился в комнате, предназначенной для сна, когда 46-летняя воспитательница совершила в отношении него насильственные действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства.

По словам подростка, он пытался написать жалобу на имя руководства центра, но ему не предоставили такой возможности. Тогда он обратился в полицию. Сейчас по заявлению парня проводится проверка. Ситуация на контроле в Следственном комитете.

Ранее ИА Регнум писало, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о сексуальном насилии в отношении детей в Волгоградской области. Ранее СМИ сообщили о задержании 51-летнего санитара психоневрологического интерната Александра Н. по подозрению в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 11–12 лет. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как сын пожаловался ей на обидчика.