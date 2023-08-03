Москва, 3 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Россия вышла из кризиса, существуют перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Песков

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — сказал представитель Кремля в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».

Песков добавил, что это ещё предстоит изучать, поскольку «произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что Россия сегодня живёт в ситуации, когда многие государства пытаются аннулировать нашу страну на мировой арене через информационные потоки. Россия так жить не хочет и не будет, у государства «есть все возможности, чтобы по их правилам не жить», добавил он.