Киев, 3 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Никакого «графика контрнаступления» у Киева нет, командиры действуют по системе НАТО, принимая решения самостоятельно. Об этом секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире ТСН.

Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он подчеркнул, что киевскому руководству никто не может устанавливать дедлайны, кроме него самого.

«Во-вторых, никакого графика [наступления] не существует. У нас натовская система <…> и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учётом поставленной общей задачи», — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинским подразделениям мешает огромное количество мин. Прежде рассчитывали, что продвинуться поможет техника, предоставленная Западом. Но на сегодняшний день на многих участках расстояние «преодолевается пешком».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление выбивается из графика, хотя и идёт по плану. Сам Данилов отмечал в конце июня, что хотел бы более быстрого продвижения ВСУ, но «так бывает только в сказках». В середине июля он призвал подождать августа или сентября, чтобы увидеть результаты.

4 июня киевский режим бросил в наступление на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Президент РФ Владимир Путин 21 июля заявил, что никаких результатов ВСУ не добились, а только разочаровали кураторов на Западе.

Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля сообщил, что Украина с начала наступательных действий потеряла свыше 26 тыс. военных, 21 самолёт и шесть вертолётов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, включая 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley. США экстренно отправляют на Украину новые партии техники.

Западные СМИ часто пишут об эффективности российских минных полей. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контрнаступление ВСУ затянется на большее число месяцев, чем представлялось ранее. Вашингтон в этой связи начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.