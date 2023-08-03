Индия может импортировать из России девять миллионов тонн пшеницы
Economic Times: Индия может импортировать из России девять миллионов тонн пшеницы
Нью-Дели, 3 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Власти Индии рассматривают возможность импорта девяти млн тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен. Об этом сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на осведомлённый источник.
Согласно данным источника, возможность импорта пшеницы обсуждается на самом высоком уровне, при этом переговоры находятся на ранней стадии.
Отмечается, что в 2023 году оптовые цены на пшеницу в Индии выросли на 6,2% до 2,6 тыс. рупий за центнер (31,9 доллара) с 2,4 тыс. рупий (29,4 доллара) в 2022 году.
Уточняется, что рост цен на пшеницу произошёл в результате низкого уровня производства, растущего спроса и сокращения запасов, также он был вызван введением властями Индии ограничений на хранящийся у производителей объём пшеницы и продажи зерна трейдерам на открытом рынке на фоне опасений дефицита внутреннего производства.
Как передавало ИА Регнум, на товарной бирже в Чикаго цена пшеницы 31 июля впервые после разрыва зерновой сделки упала до 6,66 доллара за бушель, несмотря на заявления Госдепартамента США о повышении стоимости зерна на 17%. По данным торгов, стоимость фьючерса на поставку пшеницы в сентябре 2023 года на бирже снизилась более чем на 5,3% до уровня 6,66 доллара за бушель в сравнении с показателем 7,04 доллара за бушель на момент закрытия торгов 28 июля.
В ходе второго пленарного заседания саммита Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять зерно странам Африки на безвозмездной основе. 27 июля Путин рассказал, что Россия готова бесплатно отправить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Президент подчеркнул, что Москва также вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.