Нью-Дели, 3 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Власти Индии рассматривают возможность импорта девяти млн тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен. Об этом сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на осведомлённый источник.

Сергей Венявский/Известия

Согласно данным источника, возможность импорта пшеницы обсуждается на самом высоком уровне, при этом переговоры находятся на ранней стадии.

Отмечается, что в 2023 году оптовые цены на пшеницу в Индии выросли на 6,2% до 2,6 тыс. рупий за центнер (31,9 доллара) с 2,4 тыс. рупий (29,4 доллара) в 2022 году.

Уточняется, что рост цен на пшеницу произошёл в результате низкого уровня производства, растущего спроса и сокращения запасов, также он был вызван введением властями Индии ограничений на хранящийся у производителей объём пшеницы и продажи зерна трейдерам на открытом рынке на фоне опасений дефицита внутреннего производства.

Как передавало ИА Регнум, на товарной бирже в Чикаго цена пшеницы 31 июля впервые после разрыва зерновой сделки упала до 6,66 доллара за бушель, несмотря на заявления Госдепартамента США о повышении стоимости зерна на 17%. По данным торгов, стоимость фьючерса на поставку пшеницы в сентябре 2023 года на бирже снизилась более чем на 5,3% до уровня 6,66 доллара за бушель в сравнении с показателем 7,04 доллара за бушель на момент закрытия торгов 28 июля.

В ходе второго пленарного заседания саммита Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять зерно странам Африки на безвозмездной основе. 27 июля Путин рассказал, что Россия готова бесплатно отправить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна. Президент подчеркнул, что Москва также вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.