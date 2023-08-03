Москва, 3 августа, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Мошенники от имени главврача Химкинской областной больницы заставили заведующую поликлиникой №4 в Химках перевести 10 млн рублей на неизвестные счета. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Лантюхов/Известия

31 июля в полицию обратилась 58-летняя Елена Москвина — руководитель поликлиники №4 при Химкинской областной больнице. Женщина рассказала, что 24 июля ей в Telegram написал неизвестный, который представился главврачом больницы Владиславом Мирзоновым. Он сообщил, что с Еленой должен будет связаться некий куратор ФСБ. Вскоре после этого на телефон женщины поступил звонок. Незнакомец сообщил, что на женщину кто-то незаконно оформил кредит. Следом за ним Елене позвонил ещё один человек, который назвался сотрудником Центробанка. Он объяснил, что для обнуления заявки на кредит Елене нужно оформить новые кредиты в разных банках и перевести деньги на безопасный счёт. Несколько дней Елена выполняла операции в банках и, только расставшись с деньгами, поняла, что её обманули.

«Следуя инструкциям неизвестных, которые ввели её в заблуждение, 58-летняя жительница города Химки вносила денежные средства с 24 по 31 июля на счет неустановленного лица. Общая сумма ущерба составила 10 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины полиция проводит проверку.

Ранее ИА Регнум писало, что в Москве мошенники от имени замминистра здравоохранения убедили сотрудницу онкоцентра перевести на неизвестные счета полтора миллиона рублей. Женщина рассказала, что собеседник представился заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем и заверил, что из базы министерства якобы произошла утечка персональных данных, поэтому с женщиной вскоре свяжутся «сотрудники правоохранительных органов».