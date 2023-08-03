Брюссель, 3 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Пользователи Twitter подвергли критике слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил, что Россия подвергает риску миллионы наиболее уязвимых слоёв населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Так, один из комментаторов рекомендовал Боррелю уйти в отставку. Другой пользователь напомнил политику о том, что западные страны сами отказались говорить о мирных переговорах. Ещё один читатель заявил, что Боррель, как обычно, сказал неправду.

Один из участников дискуссии обратил внимание на то, что Евросоюз должен призвать к прекращению огня и диалогу. Он также отметил, что нельзя понять то, что, с одной стороны, можно призывать к эскалации боевых действий, например, с применением кассетных бомб, а с другой стороны, жаловаться на Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters процитировало слова Борреля, который заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По мнению политика, когда в мире наблюдаются перебои в поставках и повышение цен, Россия использует уязвимые страны, обращаясь к ним с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.

Президент России Владимир Путин изложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану позицию России по зерновой сделке. В ходе телефонного разговора он подтвердил, что Москва готова вернуться к ней после выполнения Западом своих обязательств.

В Санкт-Петербурге 27–28 июля состоялся второй саммит Россия — Африка. В его работе приняли участие делегаты из 49 африканских стран. Президент России Владимир Путин отметил, что Запад воспрепятствовал безвозмездной отправке российских удобрений африканским странам вопреки публичным заверениям о стремлении помочь им. Президент уточнил, что из 262 тыс. тонн российской продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить только две партии: 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению.