Москва, 3 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Есть смыслы, которые должны консолидировать всех жителей нашего государства. Это патриотизм и гордость за страну, которая по многочисленным прогнозам должна была провалиться в пропасть», — сказал представитель Кремля в ходе открытого диалога «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов».

По его словам, этого не произошло, «Россия не то что не провалились, а она вышла из кризиса и продолжает развиваться дальше».

«И это явление ещё предстоит изучать следующим поколениям», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, пресс-секретарь президента в своём выступлении на форуме также отметил, что страны коллективного Запада ведут себя очень нагло и пытаются навязать всему миру придуманные ими правила. Россия по правилам, изобретённым другими, жить не будет, подчеркнул Песков.