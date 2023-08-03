Горно-Алтайск, 3 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В больнице Барнаула умерла женщина, которая пострадала в результате крушения вертолёта Ми-8 на Алтае. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в министерстве здравоохранения Алтайского края.

МЧС России/ТАСС

По его информации, женщина скончалась, пострадавший мужчина находится в стабильном состоянии, врачи ему оказывают медицинскую помощь в полном объёме.

Отмечается, что в результате число жертв крушения увеличилось до шести.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 компании «АлтайАвиа» в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи и загорелся. Вертолёт перевозил туристов, на борту было 16 человек. В авиационных службах сообщили, что причиной аварии в селе Тюнгур могла стать ошибка пилота. В МИД Белоруссии сообщили, что среди погибших в аварии была гражданка республики.