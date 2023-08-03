Екатеринбург, 3 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Полиция ищет родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на улице в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщила 3 августа пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

ГУ МВД России по Свердловской области

Девочку, которая долгое время находилась без присмотра взрослых, горожане заметили накануне вечером в одном из дворов по улице Баумана. Об этом сообщили в полицию. Полицейским девочка назвала своё имя и возраст — пять лет.

Ребёнок не смог объяснить, где живёт. Выяснилось, что в тот день девочка была с отцом, каталась на велосипеде. Мужчина оставил её одну на детской площадке и пообещал скоро вернуться, но не пришёл.

На время поиска родителей девочку поместили в приют. Сотрудники полиции выясняют, кто родители девочки и где они находятся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве на Сельскохозяйственной улице прохожие обнаружили годовалого ребёнка. Они вызвали полицию и врачей. Спустя некоторое время нашлась его мать. Женщина рассказала, что уснула в квартире, а мальчик, оставшись без присмотра, выпал из окна.