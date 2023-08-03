Москва, 3 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Россия сегодня живёт в ситуации, когда многие государства пытаются аннулировать нашу страну на мировой арене через информационные потоки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вместо того чтобы жить по международному праву, они живут по правилам, которые сами формируют в зависимости от ситуации», — сказал представитель Кремля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Песков добавил, что Россия так жить не хочет и не будет, у государства «есть все возможности, чтобы по их правилам не жить».

Несмотря на всё, что происходит, большинству стран в мире близка идея суверенности и уважения стран друг к другу, а значит, в будущем ситуацию получится изменить, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь. События» открылся 27 июля в Солнечногорске Московской области. В пятый раз он проходит на территории мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия ― страна возможностей».