Москва, 3 августа, 2023, 10:19 — ИА Регнум. ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам африканских стран со стороны США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Известия/Кристина Кормилицина

Председатель Госдумы напомнил, что благополучие Британии, США и Франции, а также некоторых других европейских стран во многом основано на грабеже и угнетении народов Африки. Во времена колониализма США и вышеуказанные страны Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку около 15 млн человек, которых сделали рабами, и эти депортации обескровили Африку.

Володин отметил, что одна только Британия перевезла 3 млн рабов через Атлантический океан в XVI–XIX веках, историки называют это, «возможно, самым чудовищным преступлением за всю её историю».

Политик добавил, что колониальные интересы США и некоторых стран Запада не исчезли, меняются лишь методы.

«США, Британия и Франция продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана, критических минералов и редкоземельных металлов», — написал он, добавив, что африканские государства для этих стран являются только источником сырьевых ресурсов, многие добывающие предприятия и морские порты находятся в собственности неоколонизаторов.

Володин уточнил, что законодательство многих стран Африки в сфере добычи природных ресурсов до сих пор не освобождено от пережитков колониальной системы, продолжается практика агрессивного лоббирования международными корпорациями выгодного им регулирования.

Он отметил, что любые инициативы по защите интересов народов Африки и окружающей среды выхолащиваются под давлением иностранных государств.

Председатель Госдумы напомнил, что в результате неоколониального влияния западных стран многие африканские государства имеют нулевой либо отрицательный экономический рост на протяжении 60 лет своего существования, и это приводит к нищете и потере суверенитета.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб», — написал он, добавив, что Африка имеет право самостоятельно распоряжаться своими богатствами, а также на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 27–28 июля состоялся второй саммит Россия — Африка. В его работе приняли участие делегаты из 49 африканских стран. В ходе общения с руководителями Африканского союза президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает подключение организации к международным объединениям, включая «Группу двадцати» (G20). Он выразил надежду, что это произойдёт уже в сентябре текущего года.

Товарооборот между Россией и африканскими странами в 2022 году, как заявил Владимир Путин, достиг 18 млрд долларов. При этом среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет превышали общемировые, а численность населения приблизилась к 1,5 млрд человек.