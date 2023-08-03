Берлин, 3 августа, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Германия, которая ранее была движущей силой экономики ЕС, рискует вновь стать «больным человеком Европы», пишет японское издание JB Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Будущее немецкой экономики не вызывает оптимизма», — отметил автор материала Кадзухико Фудзи.

По его мнению, экономика Германия испытывает сложности с выходом из рецессии. Кроме того, отказ от российского газа сильно отразился на химической промышленности, которая считается драйвером экономики страны.

Власти ФРГ смогли закупить природный газ в Катаре и Норвегии, но цены на данный ресурс постоянно растут.

Кроме того, заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей немецкой промышленности также переносятся за границу из-за высоких цен на газ.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не зависит от поставок российского газа.

Однако это, пояснил он, стоило властям громадных усилий. Хабек напомнил, что поставки российского газа в начале 2022 года составляли более 55% снабжения Германии. При этом сохранение энергоснабжения страны на фоне отказа от топлива из России Хабек назвал «гигантским достижением», за которое «многие люди заплатили цену».